Министры Петрашко и Криклий написали заявления об отставке

Министр экономики Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий написали заявления об отставке.

Это подтвердила пресс-секретарь спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова Ольга Туний.

— В связи с многочисленными запросами от СМИ сообщаю: в Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Владислав Криклий возглавил Министерство инфраструктуры в августе 2019 года. Он занял пост, когда премьер-министром Украины был Алексей Гончарук.

Игорь Петрашко возглавлял Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства с марта 2020 года.

Мокан написал заявление на увольнение

29 апреля представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Он поблагодарил весь состав правительства за насыщенных 13,5 месяцев работы. Теперь Кабинет министров должен решить, кто станет его преемником.