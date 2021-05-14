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Факты / Украина
Марія Степанюк |

Министры Петрашко и Криклий написали заявления об отставке

Кабмин

Министр экономики Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий написали заявления об отставке.

Это подтвердила пресс-секретарь спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова Ольга Туний.

— В связи с многочисленными запросами от СМИ сообщаю: в Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Владислав Криклий возглавил Министерство инфраструктуры в августе 2019 года. Он занял пост, когда премьер-министром Украины был Алексей Гончарук.

Игорь Петрашко возглавлял Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства с марта 2020 года.

Мокан написал заявление на увольнение

29 апреля представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Он поблагодарил весь состав правительства за насыщенных 13,5 месяцев работы. Теперь Кабинет министров должен решить, кто станет его преемником.

Фото: Depositphotos

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