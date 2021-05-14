Украина переживает период политического кризиса — Гройсман

В Украине в дополнение ко всем кризисам и управленческим провалам последнего года добавляется еще один кризис — политический. Верховная Рада стремительно теряет стабильное большинство, а следовательно, не может быстро принимать нужные стране решения.

Об этом сказал лидер партии Украинская Стратегия Гройсмана Владимир Гройсман, выступая на партийной конференции, состоявшейся в Винницкой области.

— Недостаток компетентности, недостаток профессионализма и отсутствие ответственности власти. Это приводит ко многим проблемам и кризисам: в борьбе с эпидемией, в экономике, в социальной защите людей. Сейчас мы также наблюдаем политический кризис, когда у Верховной Рады Украины нет стабильного большинства и она не всегда способна принимать неотложные профессиональные решения, — сказал Владимир Гройсман.

По его словам, наибольшие вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной, кроме внешних угроз, — это разрушение государственных институтов, кризис доверия людей к власти, провальная кадровая политика и стремительное сокращение среднего класса, как основного двигателя экономического развития страны.

Нежелание решать именно эти фундаментальные вопросы ведет к более точечных кризисов — как провал вакцинации от КОВИД-19, неконтролируемая миграция, прежде всего молодежи, неопределенность с обеспечением пожилых людей, рост бедности.

— Сегодня никто не может ответить, что будет завтра, — отметил Владимир Гройсман. — Государство отдалилась от проблем украинских семей. И это тоже делает нас уязвимыми. Украинцы устали от непрофессионализма, беззакония, неискренности, имитации и постоянных провалов.

По его убеждению, противостоять этому можно путем неуклонного следования нескольким приоритетам, это — наделение людей реальной властью на местах, реальная борьба с коррупцией, формирование сильных государственных институтов и решение вопросов безопасности.

Гройсман о российской агрессии

В эфире одного из украинских телеканалов Владимир Гройсман назвал российскую агрессию вирусом, который постоянно мутирует и становится все более агрессивным.

А “вакциной” от него политик считает широкую коалицию стран — на базе Большой семерки и при лидерстве Соединенных Штатов Америки.

Фото: Владимир Гройсман