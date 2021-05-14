Україна переживає період політичної кризи – Гройсман

В Україні на додачу до всіх криз і управлінських провалів останнього року додається ще одна криза – політична. Верховна Рада стрімко втрачає стабільну більшість, а отже не може швидко ухвалювати потрібні країні рішення.

Про це сказав лідер політичної партії Українська Стратегія Гройсмана Володимир Гройсман, виступаючи на партійній конференції, що відбулася у Вінницькій області.

– Брак компетентності, брак професіоналізму та брак відповідальності влади. Це призводить до багатьох проблем і криз: у боротьбі з епідемією, в економіці, у соціальному захисті людей. Зараз ми також спостерігаємо політичну кризу, коли Верховна Рада України не має стабільної більшості і не завжди здатна приймати невідкладні професійні рішення, – сказав Володимир Гройсман.

За його словами, найбільші виклики, які сьогодні стоять перед Україною, окрім зовнішніх загроз, – це руйнування державних інституцій, криза довіри людей до влади, провальна кадрова політика і стрімке скорочення середнього класу, як основного двигуна економічного розвитку країни.

Небажання вирішувати саме ці фундаментальні питання веде до більш точкових криз – як провал вакцинації від КОВІД-19, неконтрольована міграція, передусім молоді, невизначеність із забезпеченням людей похилого віку, зростання бідності.

– Сьогодні ніхто не може відповісти, що буде завтра, – зазначив Володимир Гройсман. – Держава віддалилася від проблем українських родин. І це теж робить нас вразливими. Українці втомилися від непрофесіоналізму, беззаконня, нещирості, імітації та постійних провалів.

На його переконання, протистояти цьому можна шляхом неухильного слідування кільком пріоритетам, це – наділення людей реальною владою на місцях, реальна боротьба з корупцією, формування сильних державних інституцій і вирішення питань безпеки.

Гройсман про російську агресію

В ефірі одного з українських телеканалів Володимир Гройсман назвав російську агресію вірусом, який постійно мутує і стає дедалі агресивнішим.

Натомість “вакциною” від нього політик вважає широку коаліцію країн – на базі Великої сімки і за лідерства Сполучених Штатів Америки.

Фото: Володимир Гройсман