Афиша на День Европы 2021 — куда пойти в Киеве

Ежегодный праздник День Европы в Украине празднуют в третью субботу мая с 2003 года. В этом году он приходится на 15 мая.

В День Европы прославляют общие ценности и историю всех наций европейского континента.

Несмотря на пандемию, в столице Украины запланировано несколько интересных мероприятий, в том числе и по случаю Дня Европы.

Факты ICTV подготовили интересные события и мероприятия, которые можно посетить в эти выходные, 15-16 мая.

Заезд на скутерах ScootKyiv

Празднование начнется на Пейзажной аллее в 8.00 и станет одним из первых в Европе экосоревнований ScootKyiv.

В заезде примут участие киевляне, гости города, а также представители посольств, столичной и центральной власти.

Художественный проект Gala Europa

В Национальной опере Украины пройдет большой гала-концерт по случаю празднования Дня Европы в Украине. В этом году концерт состоится уже в седьмой раз.

В концерте традиционно примут участие итальянские и украинские исполнители, а также артисты из Португалии.

В программе — выступления солистов Национальной оперы Украины, в частности одного из лучших сопрано мира Людмилы Монастырской и тенора Валентина Дитюка, а также знаменитого итальянского альтиста Даниэля Пальмицио.

Концерт начнется в 19.00. Билеты — от 80 до 250 грн.

Фестиваль воздушных шаров на ВДНХ

15-16 мая в Киеве на ВДНХ состоится фестиваль воздушных шаров Монгольфьерия. Небо над Киевом заполонят огромные воздушные шары.

Гости смогут увидеть яркое шоу с музыкальным сопровождением и сделать фотографии, а также осуществить подъем на аэростате на высоту около 30 метров.

Фестиваль будет проходить с учетом всех необходимых карантинных норм.

Стоимость — от 75 грн. Фестиваль состоится по адресу: проспект Академика Глушкова, 1.

Фестиваль американского кино

Фестиваль американского кино Независимость проходит с 13 до 19 мая. Фильмы показывают в кинотеатре Жовтень и на платформе онлайн.

15 мая состоятся показы лент: Малхолланд Драйв (10.40 по киевскому времени), реж. Дэвид Линч, Лунная соната, реж. Айрин Тейлор Бродски (16.30), Мейнстрим, реж. Джия Коппола (19.00) и Синий Бархат, реж. Дэвид Линч (21.00).

Кураж Springtime

Кураж снова возвращается через полгода. 15 и 16 мая организаторы обещают традиционно любимых диджеев, стендап, мастер-классы, тату-корнер, лекторий, аттракционы и многое другое.

Билеты можно приобрести онлайн и на месте. Стоимость входного билета — 150 грн.

Кураж состоится в 19-м павильоне ВДНХ, проспект Глушкова, 1.

Выставка тюльпанов

На Певческом поле жители Киева и гости столицы могут насладиться цветением различных сортов тюльпанов.

Цена входного билета — от 25 до 100 грн.

Праздники в июне

Главным христианским праздником в июне считается День Святой Троицы — Отца, Сына и Святого Духа, который выпадает на 20-е число.

Также начинается Петров пост, который продлится 14 дней — с 28 июня по 11 июля. А в нашем церковном календаре праздников на июнь 2021 можно больше узнать о важных датах.