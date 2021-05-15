Афіша на День Європи 2021 – куди піти у Києві

Щорічне свято День Європи в Україні святкують у третю суботу травня із 2003 року. Цьогоріч воно припадає на 15 травня.

У День Європи прославляють спільні цінності та історію всіх націй європейського континенту.

Попри пандемію у столиці відбудеться кілька цікавих заходів, зокрема і з нагоди Дня Європи.

Факти ICTV підготували найцікавіші події та заходи, які можна відвідати у ці вихідні, 15-16 травня.

Заїзд на скутерах ScootKyiv

Святкування розпочнеться на Пейзажній алеї о 8.00 і стане одним із перших у Європі екозмагань ScootKyiv.

У заїзді візьмуть участь кияни, гості міста, а також представники посольств, столичної та центральної влади.

Художній проект Gala Europa

У Національній опері України відбудеться великий гала-концерт з нагоди святкування Дня Європи в Україні. Цьогоріч концерт відбудеться вже всьоме.

У концерті традиційно візьмуть участь італійські та українські виконавці, а також артисти з Португалії.

У програмі – виступи солістів Національної опери України, зокрема одного з найкращих сопрано світу Людмили Монастирської і тенора Валентина Дитюка, а також знаменитого італійського альтиста Даніеля Пальміціо.

Концерт розпочнеться о 19.00. Квитки коштують від 80 до 250 грн.

Фестиваль повітряних куль на ВДНГ

15-16 травня у Києві на ВДНГ відбудеться фестиваль повітряних куль Монгольф’єрія. Небо над Києвом заполонять величезні повітряні кулі.

Гості зможуть побачити яскраве шоу з музичним супроводом та зробити фотографії, а також здійснити підйом на аеростаті на висоту близько 30 метрів.

Фестиваль відбудеться з урахуванням усіх необхідних карантинних норм.

Вартість – від 75 грн. Фестиваль відбудеться за адресою: проспект Академіка Глушкова, 1.

Фестиваль американського кіно

Фестиваль американського кіно Незалежність триває з 13 до 19 травня. Показ фільмів відбувається у кінотеатрі Жовтень та на платформі онлайн.

15 травня відбудуться покази стрічок: Малголланд Драйв (10.40 за київським часом), реж. Девід Лінч, Місячна соната, реж. Айрін Тейлор Бродськи (16.30), Мейнстрим, реж. Джія Коппола (19.00) та Синій Оксамит, реж. Девід Лінч (21.00).

Кураж Springtime

Кураж знову повертається через півроку. 15 та 16 травня організатори обіцяють традиційно улюблених діджеїв, стендап, майстер-класи, тату-корнер, лекторій, атракціони та багато іншого.

Квитки можна придбати онлайн та на місці. Вартість вхідного квитка – 150 грн.

Кураж відбудеться у 19-му павільйоні ВДНГ, проспект Глушкова, 1.

Виставка тюльпанів

На Співочому полі мешканці Києва та гості столиці мають змогу насолодитися цвітінням різних сортів тюльпанів.

Ціна вхідного квитка – від 25 до 100 грн.

Свята у червні

Головним християнським святом у червні вважається День Святої Трійці – Отця, Сина і Святого Духа, яке випадає на 20-те число.

Також розпочинається Петрів піст, який триватиме 14 днів – із 28 червня до 11 липня. А у нашому церковному календарі свят на червень 2021 можна більше дізнатися про важливі дати.