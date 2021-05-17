На этой неделе Верховная Рада планирует собраться минимум на одно внеочередное заседание. Оно будет касаться кадровых вопросов.

В частности, нардепы уже во вторник, 18 мая, могут рассмотреть заявления об отставке министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра экономики Игоря Петрашко, а также представление премьер-министра об увольнении с должности главы Минздрава Максима Степанова.

Об этом во время заседания Согласительного совета сообщил спикер парламента Дмирий Разумков.

— На этой неделе у нас планируется минимум одно внеочередное заседание, а может и больше. Первое из них инициировала Слуга народа еще в пятницу. Это вопросы кадровые. Два министра написали заявление по собственному желанию. Это господин Криклий и господин Петрашко. И есть представление премьер-министра в отношении господина Степанова, — объяснил он.

Дмитрий Разумков отметил, что если удастся собрать 150 необходимых подписей, то сегодня вечером или во вторник утром будет созвано внеочередное заседание Верховной Рады на 16.00 18 мая.

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В то же время Дмирий Разумков обратился к руководству парламентских фракций и напомнил, что нужно заслушать и понять позицию министров, которые написали заявления об отставке.

Кадровые изменения

14 мая министры экономики Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий написали заявления об отставке.

Как стало известно Фактам ICTV из собственных источников, в случае увольнения министров, их должности могут занять нынешний глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко и глава Укравтодора Александр Кубраков.