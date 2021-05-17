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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Рада може розглянути відставку Степанова, Криклія і Петрашка 18 травня – Разумков

Дмитрий Разумков

Цього тижня Верховна Рада планує зібратися щонайменше на одне позачергове засідання. Воно стосуватиметься кадрових питань.

Зокрема, нардепи вже у вівторок, 18 травня, можуть розглянути заяви про відставку міністра інфраструктури Владислава Криклія і міністра економіки Ігоря Петрашка, а також подання прем’єр-міністра про звільнення з посади очільника МОЗ Максима Степанова.

Про це під час засідання Погоджувальної ради повідомив спікер парламенту Дмиро Разумков.

– Цього тижня у нас планується щонайменше одне позачергове засідання, а може і більше. Перше з них ініціювала Слуга народу ще у п’ятницю. Це питання кадрові. Два міністри написали заяву за власним бажанням. Це пан Криклій і пан Петрашко. І є подання прем’єр-міністра щодо пана Степанова, – пояснив він.

Дмитро Разумков зазначив: якщо вдасться зібрати 150 необхідних підписів, то сьогодні ввечері або у вівторок вранці буде скликане позачергове засідання Верховної Ради на 16.00 18 травня.

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Водночас Дмиро Разумков звернувся до очільників парламентських фракцій і нагадав, що потрібно заслухати і зрозуміти позицію міністрів, які написали заяви про відставку.

Кадрові зміни

14 травня міністри економіки Ігор Петрашко та міністр інфраструктури Владислав Криклій написали заяви про відставку.

Як стало відомо Фактам ICTV з власних джерел, у разі звільнення міністрів, їхні посади можуть обійняти нинішній очільник Державної податкової служби Олексій Любченко і очільник Укравтодору Олександр Кубраков.

Фото: УНІАН

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