В Верховную Раду внесли представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова с должности. Это подтвердила пресс-секретарь спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова Ольга Туний.

Соответствующий документ об увольнении главы Минздрава в парламент поступил от премьер-министра Дениса Шмыгаля.

— Официально сообщаю, что в Верховную Раду Украины поступило представление премьер-министра Украины об отставке министра здравоохранения Максима Степанова, — написала Туний в Facebook.

Теперь вопрос увольнения Максима Степанова с должности министра должны рассмотреть народные депутаты.

Кадровые изменения в правительстве

Сегодня заявления об отставке также написали министр экономики Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Как стало известно Фактам ICTV из собственных источников, Верховная Рада может рассмотреть их на заседании во вторник 18 мая.

В случае увольнения министров, их должности могут занять нынешний глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко и глава Укравтодора Александр Кубраков.