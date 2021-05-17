Сегодня на Diia Summit 2.0 представляют результаты работы за год и масштабное обновление Дія. В частности, во время мероприятия, рассказали о новинке в портале — уплата налогов онлайн.

Минцифры совместно с Государственной налоговой службой запустили налоговые услуги онлайн.

Теперь будут возможности оплатить налоги — как в приложении, так и на сайте.

Кроме этого, можно позволить Дії интегрироваться с банком для автоматического счета суммы налогов, которую нужно оплатить.

В то же время в Дії создали пуш-напоминание об уплате налогов.

Также на Diia Summit 2.0 презентовали шеринг по статическим QR в Дії.

В частности, он сэкономит время, средства и усилия как для бизнеса, так и для клиентов.