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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

В Дії появились пуш-напоминание об уплате налогов

Дія

Сегодня на Diia Summit 2.0 представляют результаты работы за год и масштабное обновление Дія. В частности, во время мероприятия, рассказали о новинке в портале — уплата налогов онлайн.

Минцифры совместно с Государственной налоговой службой запустили налоговые услуги онлайн.

Теперь будут возможности оплатить налоги — как в приложении, так и на сайте.

Кроме этого, можно позволить Дії интегрироваться с банком для автоматического счета суммы налогов, которую нужно оплатить.

В то же время в Дії создали пуш-напоминание об уплате налогов.

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Также на Diia Summit 2.0 презентовали шеринг по статическим QR в Дії.

В частности, он сэкономит время, средства и усилия как для бизнеса, так и для клиентов.

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