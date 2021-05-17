У Дії з’явились пуш-нагадування про сплату податків

Сьогодні на Diia Summit 2.0 презентують результати роботи за рік та масштабне оновлення Дії. Зокрема, під час заходу, розповіли про новинку у Дії – сплата податків онлайн.

Мінцифри спільно з Державною податковою службою запустили податкові послуги онлайн.

Тепер громадяни України можуть сплатити податки – як у застосунку, так і на порталі.

Окрім того, тепер можна дозволити Дії інтегруватись із банком для автоматичного рахування суми податків, які потрібно сплатити.

Водночас у Дії створили пуш-нагадування щодо сплати податків.

Також на Diia Summit 2.0 презентували шеринг за статичним QR у Дії.

Зокрема, він заощадить час, кошти та зусилля як для бізнесу, так і для клієнтів.