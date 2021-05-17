У Дії з’явився шеринг за статичним QR – як це працює

Сьогодні на Diia Summit 2.0 презентували шеринг за статичним QR. Зокрема, він заощадить час, кошти та зусилля як для бізнесу, так і для клієнтів.

Про таку новинку розповів перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб під час заходу.

Тепер можна не ксерити копії документів або заповнювати бланки, заселяючись у готель чи оформлюючи кредит у банку.

Водночас за допомогою статичного QR можна ділитися необхідними документами онлайн.

Наприклад, бізнесу треба лише згенерувати код на порталі Дія та роздрукувати його, а клієнтам — відсканувати, поставити підпис і надіслати документи на необхідну пошту.

Також президент Володимир Зеленський під час форуму Україна 30. Цифровізація повідомив, що держоргани з 24 серпня повністю відмовляться від використання паперових документів і перейдуть на цифровий режим роботи.

Він зазначив, що це роблять для того, щоб держава без папірців справді існувала.