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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

В Дії появился шеринг по статическим QR — как это работает

Додаток ДІЯ

Сегодня на Diia Summit 2.0 презентовали шеринг по статическим QR. В частности, он сэкономит время, средства и усилия как для бизнеса, так и для клиентов.

О такой новинке рассказал первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб во время мероприятия.

Теперь можно не ксерить копии документов или заполнять бланки, заселяясь в отель или оформляя кредит в банке.

В то же время с помощью статического QR можно делиться необходимыми документами онлайн.

Например, бизнесу нужно только сгенерировать код на портале Дія и распечатать его, а клиентам — отсканировать, поставить подпись и направить документы на необходимую почту.

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Также президент Владимир Зеленский во время форума Украины 30. Цифровизация сообщил, что госорганы с 24 августа полностью откажутся от использования бумажных документов и перейдут на цифровой режим работы.

Он отметил, что это делают для того, чтобы государство без бумажек действительно существовало.

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