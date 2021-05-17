Міністерство цифрової трансформації України представило нове оновлення в електронному сервісі державних послуг Дія. Відтепер українці можуть змінити місце своєї реєстрації у декілька кліків прямо у смартфоні.

Наразі ця дія доступна лише для Києва, Харкова, Вінниці, Луцька та Рівного, проте розробники планують розширити послугу до кінця року на всю територію України.

Зараз послугою можуть скористатись у Дії лише власники паспорта у форматі ID-карток. Проте у Верховній Раді вже зареєстрували законопроект, який надасть можливість власникам паперового паспорта змінити місце реєстрації.

Також цим законопроектом скасують штамп про прописку в паспорті та довідку про місце реєстрації — той папірець, який зараз з собою носять власники ID-картки.

Щоб скористатися послугою через Дію, потрібно заповнити заявку. Якщо ви проживаєте у власному житлі, то підтвердження прийде автоматично. Якщо орендуєте — власник повинен підтвердити ваш запит, який він отримає у додатку Дія через сповіщення.

Житло має бути внесено до реєстру нерухомого майна. Інформація про нове місце проживання автоматично з’явиться в реєстрі. До того ж ваша попередня реєстрація одразу анулюється. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що ця оновлена послуга буде доступна протягом доби.

Нові оновлення в Дії

Напередодні стало відомо, що Мінцифри має намір представити оновлення в додатку Дія. Такі кроки спрямовані на те, щоб полегшити українцям користування державними послугами.

Серед новинок в електронному сервісі – зміна місця реєстрації онлайн, автоматична реєстрація ФОП, можливість сплатити податки онлайн та нові послуги для водіїв.