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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Рада отправила министра развития экономики Петрашко в отставку

ігор петрашко

Верховная Рада поддержала увольнение Игоря Петрашко с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

За соответствующее решение во время внеочередного заседания парламента проголосовали 280 народных депутатов.

Игорь Петрашко занимал должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства чуть больше года — с 17 марта 2020 года, а до этого работал в ведущих украинских и международных компаниях в сфере консалтинговых и инвестиционных услуг.

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Отставка Петрашко

14 мая министр экономики Игорь Петрашко написал заявление об отставке. В тот же день в парламент поступило еще одно заявление об увольнении от министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Из собственных источников Фактам ICTV стало известно, что должность нового министра экономики может занять действующий глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко, которого назначили на должность 14 апреля этого года.

До этого он занимал различные руководящие должности, в частности в Налоговой администрации. Подробнее о том, что известно об Алексее Любченко, можно прочитать в нашем материале.

Фото: УНИАН

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