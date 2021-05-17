PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Максим Зайченко |

Рада может проголосовать за назначение новых министров 20 мая — Корниенко

Александр Корниенко

Верховная Рада может рассмотреть вопрос увольнения трех министров 18 мая. Если их отправят в отставку, то уже 20 мая  может состояться голосование за назначение новых людей на их должности.

Читайте
Рада может рассмотреть отставку трех министров 18 мая - Разумков

Об этом сообщил глава партии Слуга народа Александр Корниенко на брифинге 17 мая.

— Если завтра состоится увольнение министров, то есть перспектива в четверг голосования за назначение новых министров, — сказал Корниенко.

Отметим, накануне председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что на этой неделе планируется по меньшей мере одно внеочередное заседание парламента. Он отметил, что 18 мая Рада может собраться для рассмотрения заявлений об отставке трех членов правительства.

Отставка министров

На прошлой неделе министр экономики Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий написали заявления об отставке.

В случае увольнения министров их должности могут занять нынешний глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко и руководитель Укравтодора Александр Кубраков.

Также ранее в Раду поступило представление об увольнении Максима Степанова с должности министра здравоохранения.

Фото: УНИАН

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка