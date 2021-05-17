Верховная Рада может рассмотреть вопрос увольнения трех министров 18 мая. Если их отправят в отставку, то уже 20 мая может состояться голосование за назначение новых людей на их должности.

Об этом сообщил глава партии Слуга народа Александр Корниенко на брифинге 17 мая.

— Если завтра состоится увольнение министров, то есть перспектива в четверг голосования за назначение новых министров, — сказал Корниенко.

Отметим, накануне председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что на этой неделе планируется по меньшей мере одно внеочередное заседание парламента. Он отметил, что 18 мая Рада может собраться для рассмотрения заявлений об отставке трех членов правительства.

Отставка министров

На прошлой неделе министр экономики Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий написали заявления об отставке.

В случае увольнения министров их должности могут занять нынешний глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко и руководитель Укравтодора Александр Кубраков.

Также ранее в Раду поступило представление об увольнении Максима Степанова с должности министра здравоохранения.