Верховна Рада підтримала звільнення Ігоря Петрашка з посади міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

За відповідне рішення під час позачергового засідання парламенту проголосували 280 народних депутатів.

Ігор Петрашко обіймав посаду міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства трохи більше року – з 17 березня 2020-го, а до цього працював у провідних українських та міжнародних компаніях у сфері консалтингових та інвестиційних послуг.

Відставка Петрашка

14 травня міністр економіки Ігор Петрашко написав заяву про відставку. У той же день до парламенту надійшла ще одна заява про звільнення від міністра інфраструктури Владислава Криклія.

З власних джерел Фактам ICTV стало відомо, що посаду нового міністра економіки може обійняти чинний очільник Державної податкової служби Олексій Любченко, якого призначили на посаду 14 квітня цього року.

До цього він обіймав різні керівні посади, зокрема у Податковій адміністрації. Детальніше про те, що відомо про Олексія Любченка, можна прочитати у нашому матеріалі.