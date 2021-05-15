14 мая министр развития экономики Игорь Петрашко написал заявление об отставке.

В то же время Фактам ICTV из собственных источников стало известно, что на его место будут предлагать действующего главу Государственной налоговой службы Алексея Любченко. Что о нем известно — читайте в нашем материале.

Биография Любченко

49-летний Алексей Любченко родом из Черкасской области. В 1993 году он окончил Киевский государственный экономический университет по специальности Экономическое и социальное планирование, является доктором экономических наук.

В свое время Любченко занимал различные руководящие должности в Черкасской области. Так, в начале 1998 года он был начальником управления экономики и имущества Черкасской областной государственной администрации и занимал должность заместителя городского головы по вопросам деятельности органов совета.

Кроме того, с сентября 1998 по февраль 1999 года Любченко был заместителем начальника управления по вопросам экономики Черкасской ОГА, а с февраля 2003 по 2005 год — председателем Государственной налоговой администрации в Черкасской области.

На государственном уровне высокие должности Алексей Любченко начал занимать с 2009 года, когда его назначили заместителем председателя Государственной налоговой администрации Украины.

Также чиновник в свое время был директором департамента налогообложения юридических лиц Государственной налоговой службы Украины и первым вице-президентом ОАО Украгрохимхолдинг, которым остается и по сей день.

С 2014 по 2015 год Алексей Любченко был советником руководителя Государственной фискальной службы, а 29 апреля 2020 года Кабинет министров назначил его главой Государственной налоговой службы Украины.

14 апреля 2021 года правительство снова переназначило Алексея Любченко на должность. Согласно решению Кабмина, он должен возглавлять налоговую службу еще пять лет.

Декларация Любченко

Согласно декларации о доходах за 2020 год, у Алексея Любченко в совместной с семьей собственности есть четыре квартиры (две в Киеве и две в Черкассах и области). Кроме того, на жену главы налоговой зарегистрирован автомобиль Land Rover 2013 года выпуска и катер Bombardier Utopia 205.

Также Любченко указал в декларации ювелирные изделия и часы марки Breguet, которые есть у него и его жены.

За 2020 год на должности главы Государственной налоговой службы Алексей Любченко получил 525 943 грн зарплаты, а на посту вице-президента ОАО Украгрохимхолдинг — 67 655 грн.

Кроме того, Любченко хранит в банке более 580 тыс. грн, более $80 тыс., а также $12 тыс. и €14 тыс.

Кадровые изменения в правительстве

Заявление об увольнении подал не только министр развития экономики Игорь Петрашко. Так, 14 мая стало известно, что в Верховную Раду внесли представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова с должности.

Соответствующий документ об увольнении главы Минздрава в парламент поступил от премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Фото: Государственная налоговая служба