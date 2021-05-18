Верховная Рада поддержала увольнение Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры.

За соответствующее решение проголосовали 284 народных депутата во время внеочередного заседания парламента.

В свое время Владислав Криклий был советником министра внутренних дел (2014-2015 годы). 21 июля 2019 года был избран народным депутатом Украины по избирательному списку политической партии Слуга народа.

Владислав Криклий занимал должность министра инфраструктуры почти два года — с 29 августа 2019-го.

Кадровые изменения в правительстве

Владислав Криклий подал заявление об увольнении 14 мая. В этот же день заявление написал и министр экономики Игорь Петрашко.

Различные источники сообщают, что должность министра инфраструктуры может занять действующий глава Укравтодора Александр Кубраков.

В свое время он был советником городского головы Киева, а в августе 2019 года стал народным депутатом от партии Слуга народа.

В биографии Александра Кубракова, которую подготовили Факты ICTV, можно подробнее прочитать, что известно о возможном новом главе Мининфраструктуры.

Фото: Мининфраструктуры