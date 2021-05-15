18 мая Верховная Рада Украины рассмотрит вопрос отставки министра инфраструктуры Владислава Криклия.
Вместо него должность может занять глава Укравтодора Александр Кубраков.
Родился он 20 августа 1982 года в Першотравенске Днепропетровской области.
По образованию – маркетолог. Овладел профессией Александр Кубраков в Киевском национальном экономическом университете им. В. Гетьмана.
Начал трудовую деятельность в 2004 году с должности маркетинг-менеджера в ЗАО Приоком.
Через два года возглавил отдел в компании Киевстар.
В 2007 году начал руководить управлением стратегического маркетинга в банке Финансы и Кредит.
Через два года снова вернулся в компанию Киевстар на руководящую должность – начальника отдела маркетинга фиксированного бизнеса.
С 2011 по 2015 год Александр Кубраков был советником городского головы Киева.
Сразу после этого он возглавил проектный офис Министерства юстиции.
Через год начал управлять сектором телекоммуникаций и IT в Офисе эффективного регулирования.
В августе 2019 года стал народным депутатом Украины от партии Слуга народа, а уже 19 ноября распоряжением Кабинета Министров Украины Александра Кубракова назначили на должность председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.
Отставка Петрашко и Криклия
18 мая Верховная Рада рассмотрит заявления об отставке министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия.
Ожидается, что на их должности будут предлагать нынешнего главу Государственной налоговой службы Алексея Любченко и главу Укравтодора Александра Кубракова.
То, что Игорь Петрашко и Владислав Криклий написали заявления об отставке, подтвердила пресс-секретарь председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова Ольга Туний.
Подробнее об отставке Петрашко и Криклия читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Укравтодор
Фото: Укравтодор