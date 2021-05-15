18 мая Верховная Рада Украины рассмотрит вопрос отставки министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Вместо него должность может занять глава Укравтодора Александр Кубраков.

Родился он 20 августа 1982 года в Першотравенске Днепропетровской области.

По образованию – маркетолог. Овладел профессией Александр Кубраков в Киевском национальном экономическом университете им. В. Гетьмана.

Начал трудовую деятельность в 2004 году с должности маркетинг-менеджера в ЗАО Приоком.

Через два года возглавил отдел в компании Киевстар.

В 2007 году начал руководить управлением стратегического маркетинга в банке Финансы и Кредит.

Через два года снова вернулся в компанию Киевстар на руководящую должность – начальника отдела маркетинга фиксированного бизнеса.

С 2011 по 2015 год Александр Кубраков был советником городского головы Киева.

Сразу после этого он возглавил проектный офис Министерства юстиции.

Через год начал управлять сектором телекоммуникаций и IT в Офисе эффективного регулирования.

В августе 2019 года стал народным депутатом Украины от партии Слуга народа, а уже 19 ноября распоряжением Кабинета Министров Украины Александра Кубракова назначили на должность председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Отставка Петрашко и Криклия

18 мая Верховная Рада рассмотрит заявления об отставке министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Ожидается, что на их должности будут предлагать нынешнего главу Государственной налоговой службы Алексея Любченко и главу Укравтодора Александра Кубракова.

То, что Игорь Петрашко и Владислав Криклий написали заявления об отставке, подтвердила пресс-секретарь председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова Ольга Туний.

Подробнее об отставке Петрашко и Криклия читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Укравтодор

Фото: Укравтодор