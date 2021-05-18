Верховна Рада підтримала звільнення Владислава Криклія з посади міністра інфраструктури.

За відповідне рішення проголосували 284 народних депутати під час позачергового засідання парламенту.

Свого часу Владислав Криклій був радником міністра внутрішніх справ ( 2014-2015 роки). 21 липня 2019 року його обрали народним депутатом України за виборчим списком політичної партії Слуга народу.

Владислав Криклій обіймав посаду міністра інфраструктури майже два роки – з 29 серпня 2019-го.

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Владислав Криклій подав заяву про звільнення 14 травня. У цей же день заяву написав і міністр економіки Ігор Петрашко.

Різні джерела повідомляють, що посаду міністра інфраструктури може обійняти чинний очільник Укравтодору Олександр Кубраков.

Свого часу він був радником міського голови Києва, а у серпні 2019 року став народним депутатом від партії Слуга народу.

У біографії Олександра Кубракова, яку підготували Факти ICTV, можна детальніше прочитати, що відомо про можливого нового очільника Мінінфраструктури.

Фото: Мінінфраструктури