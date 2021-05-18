СБУ опубликовала фото крымских татар, расстрелянных за сопротивление большевикам

Сегодня, 18 мая, в Украине чтят память жертв геноцида крымских татар. Архив Службы безопасности Украины опубликовал фотографии крымских татар, расстрелянных за сопротивление большевикам в 1937-1938 годах.

Как отметили в СБУ, в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа страна в скорби вспоминает о тех временах.

В этот день, 18 мая 1944 года власти СССР начала депортировать целый народ. В частности, советское руководство отправляло людей за тысячи километров от родных домов.

Многие из них не выдержал этих страданий и уже никогда не вернулись домой.

В Спецслужбе отметили, что это был самый массовый этап сталинского геноцида крымских татар.

— Но мы должны помнить, что эта депортация стала продолжением длительной репрессивной кампании, — добавили в госучреждении.

Так, архив СБУ опубликовал фото крымских татар, которых расстреляли в 1937-1938 годах за сопротивление большевикам и борьбу за свободу полуострова Крым от советской власти.

Также публично открыли документы Комитета государственной безопасности СССР о геноциде того времени.

Архивные документы можно посмотреть по ссылкам — Депортований Крим или Шлях додому.

Депортация крымских татар

18 мая 1944 года началась специальная операция по депортации всех крымских татар с полуострова.

Преступный приказ Сталина привел к физическому истреблению, разрушению исторической памяти и потери родины десятков тысяч человек.

В частности, за 18-20 мая под давлением отрядов НКВД с полуострова было выселено 191 044 человек татарского происхождения.

В памятный день Факты ICTV предлагают пройти тест и узнать больше о депортации крымских татар.