СБУ опублікувала фото кримських татар, розстріляних за спротив більшовикам

Сьогодні, 18 травня, в Україні вшановують пам’ять жертв геноциду кримських татар. Архів Служби безпеки України опублікував світлини кримських татар, розстріляних за спротив більшовикам у 1937-1938 роках.

Як зазначили у СБУ, у День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу країна у скорботі згадує про ті часи.

У цей день, 18 травня 1944 року влада СРСР почала депортувати цілий народ. Зокрема, радянське керівництво відправляло людей за тисячі кілометрів від рідних домівок.

Багато хто з них не витримав цих страждань і вже ніколи не повернувся додому.

У Спецслужбі наголосили, що це був наймасовіший етап сталінського геноциду кримських татар.

– Але ми маємо пам’ятати, що ця депортація стала продовженням довготривалої репресивної кампанії, – додали у держустанові.

Так, архів СБУ опублікував фото кримських татар, яких розстріляли у 1937-1938 роках за спротив більшовикам та боротьбу за свободу півострову Крим від радянської влади.

Також публічно відкрили документи Комітету державної безпеки СРСР про геноцид того часу.

Архівні документи можна переглянути за посиланнями – Депортований Крим або Шлях додому.

Депортація кримських татар

18 травня 1944 року розпочалася спеціальна операція з депортації усіх кримських татар з півострова.

Злочинний наказ Сталіна призвів до фізичного винищення, руйнування історичної пам’яті та втрати батьківщини десятків тисяч людей.

Зокрема, за 18-20 травня під тиском загонів НКВС з півострова було виселено 191 044 осіб татарського походження.

У пам’ятний день Факти ICTV пропонують пройти тест і більше дізнатися про депортацію кримських татар.