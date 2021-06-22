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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Учения Sea Breeze-2021 в Украине соберут рекордное количество стран

військові навчання Sea Breeze

В этом году в совместных украинско-американских военных учениях Sea Breeze будет участвовать 32 страны — это рекордное количество за всю историю проведения. Такую информацию 22 июня подтвердило посольство США в Украине.

По данным посольства, в военных учениях примут участие страны с шести континентов — это 5 тыс. военных и 18 команд специальных операций по дайвингу. Также привлекут технику — 40 самолетов и 32 корабля.

22 июня участие в Sea Breeze-2021 подтвердил Шестой флот ВМС США. Совместные украинско-американские учения начнутся с 28 июня и продлятся до 10 июля. Местом проведения станет черноморский регион.

Среди стран, которые примут участие — Бразилия, Эстония, Пакистан, Канада, Марокко, Грузия, Румыния, Дания, Египет, Израиль, ОАЭ, Великобритания, Австралия, Южная Корея, Турция, Швеция, Тунис, Албания, Молдова, Франция, Болгария, Норвегия, Греция, Италия, Япония, Латвия, Литва, Польша, Испания, Сенегал.

Военные учения Sea Breeze

Международные военные учения Sea Breeze, инициатором которых стали Украина и США, проводятся ежегодно с 1997 года. Программа предусматривает отработку различных сценариев боевых действий — на суше, в море и в воздухе.

Цель Sea Breeze — совершенствование возможностей союзников, повышение оперативной совместимости и безопасности в регионе

Подробнее, как пройдут военные учения Sea Breeze, читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: УНИАН

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