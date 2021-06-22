В этом году в совместных украинско-американских военных учениях Sea Breeze будет участвовать 32 страны — это рекордное количество за всю историю проведения. Такую информацию 22 июня подтвердило посольство США в Украине.

По данным посольства, в военных учениях примут участие страны с шести континентов — это 5 тыс. военных и 18 команд специальных операций по дайвингу. Также привлекут технику — 40 самолетов и 32 корабля.

22 июня участие в Sea Breeze-2021 подтвердил Шестой флот ВМС США. Совместные украинско-американские учения начнутся с 28 июня и продлятся до 10 июля. Местом проведения станет черноморский регион.

Среди стран, которые примут участие — Бразилия, Эстония, Пакистан, Канада, Марокко, Грузия, Румыния, Дания, Египет, Израиль, ОАЭ, Великобритания, Австралия, Южная Корея, Турция, Швеция, Тунис, Албания, Молдова, Франция, Болгария, Норвегия, Греция, Италия, Япония, Латвия, Литва, Польша, Испания, Сенегал.

ТЕРМІНОВО: ???????? #USSixthFleet офіційно оголосив про участь у спільному ???????????????? щорічному навчанні #ExerciseSeaBreeze 2021, що розпочинається наступного тижня в чорноморському регіоні. Навчання @ExSeaBreeze підвищують сумісність, посилюють морську безпеку та забезпечують мир в регіоні https://t.co/XXvNA84cXM — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 22, 2021

Военные учения Sea Breeze

Международные военные учения Sea Breeze, инициатором которых стали Украина и США, проводятся ежегодно с 1997 года. Программа предусматривает отработку различных сценариев боевых действий — на суше, в море и в воздухе.

Цель Sea Breeze — совершенствование возможностей союзников, повышение оперативной совместимости и безопасности в регионе

Подробнее, как пройдут военные учения Sea Breeze, читайте в материале Фактов ICTV.