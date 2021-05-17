Sea Breeze 2021: Украина проведет военные учения с 27 странами НАТО

К украинско-американским военным учениям Sea Breeze в 2021 году привлекут рекордные 27 стран-участниц.

Уже летом состоятся полномасштабные испытания на море, под водой, в воздухе и на суше.

Задействовать планируют 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и почти полторы тысячи военных.

Международные учения Sea Breeze проводятся в Украине ежегодно с начала российской агрессии на Донбассе и оккупации Крыма.

В то же время в Эстонии уже сегодня, 17 мая, стартовали учения сил обороны Весенний шторм.

Прибыли около 7 тыс. военных не только из Эстонии, но и с США, Латвии, Польши, Италии, Франции, Дании и Великобритании.

Именно они проверят готовность балтийских стран взаимодействовать в случае возможных агрессивных действий со стороны России.

Военно-морские тренировки в Черном море

Накануне военно-морские силы ВСУ, береговая охрана США и морская охрана Госпогранслужбы Украины провели совместные тренировки PASSEX в акватории Черного моря.

Целью этого стало усиление безопасности в море и повышение совместимости экипажей кораблей Украины и США.

В тренировках были задействованы патрульный катер Айленд Старобельск, вертолет Ми-14 ВМС ВС Украины, патрульный катер береговой охраны США Hamilton и флагман Морской охраны ГНС Украины корабль Григорий Куропятников.

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