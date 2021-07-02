3 июля во всех регионах Украины ожидаются грозовые дожди и днем, и ночью. Скорость ветра будет достигать 5-10 м/с.

На Севере страны в течение всех суток будут осадки. Днем столбики термометров поднимутся до +29°, ночью станет на 10° прохладнее.

Такая же погода ждет и жителей южных областей. Днем там будет до +29°. Ночная температура в Крыму местами составит +22°.

Гроза будет и на Востоке. Но несмотря на это в этой части страны в субботу, 3 июля, будет самый жаркий день – до +32°. Ночью столбики термометров покажут +21°.

На Западе вместе с дождями немножко спадет жара. Максимальная температура днем ожидается до +25°. Самая холодная ночь в Украине будет в Закарпатской области – до +15°.

В Центре синоптики тоже прогнозируют грозы. Дневная температура – до +28°, ночная – до +18°.

Не следует рассчитывать на сухую погоду в выходной день и жителям столицы. Температура воздуха днем составит +28°, ночью – до +20°.

В Укргидрометцентре сообщили, какой будет погода на Ивана Купала. Праздник традиционно отмечают в ночь с 6 на 7 июля.

По прогнозу во вторник, 6 июля, на всей территории страны будут идти дожди и грозы, а температура не поднимется выше +30°.

В среду, 7 июля, прояснится только в северных регионах, хотя температура там снизится до +24°. Теплее всего будет на Закарпатье – +27°.