3 липня у всіх регіонах України очікуються грозові дощі і вдень, і вночі. Швидкість вітру сягатиме 5-10 м/с.

На Півночі країни протягом усієї доби будуть опади. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +29°, уночі стане на 10° прохолодніше.

Така ж погода чекає й на жителів південних областей. Удень там буде до +29°. Нічна температура в Криму подекуди становитиме +22°.

Гроза буде й на Сході. Та попри це в цій частині країни в суботу, 3 липня, буде найбільш спекотний день – до +32°. Уночі стовпчики термометрів покажуть +21°.

На Заході разом із дощами трошки спаде спека. Максимальна температура вдень очікується до +25°. Найпрохолодніша ніч в Україні буде в Закарпатській області – до +15°.

У Центрі синоптики теж прогнозують грози. Денна температура – до +28°, нічна – до +18°.

Не слід розраховувати на суху погоду у вихідний день і жителям столиці. Температура повітря вдень становитиме +28°, уночі – до +20°.

В Укргідрометцентрі повідомили, якою буде погода на Івана Купала. Свято традиційно відзначають у ніч із 6 на 7 липня.

За прогнозом у вівторок, 6 липня, на всій території країни йтимуть дощі та грози, а температура не підніметься вище +30°.

У середу, 7 липня, проясниться лише в північних регіонах, хоча температура там знизиться до +24°. Найтепліше буде на Закарпатті – +27°.