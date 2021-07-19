Президент Украины Владимир Зеленский посетил Ингурский мост, который считается единственным пунктом пропуска в регионе.

Президент отметил, что во время посещения наблюдательного пункта Абастумани имел возможность увидеть, как идет оккупация части суверенной территории этой страны.

— В Абхазии наращивается военное присутствие РФ, нарушаются права граждан, — сказал Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина и Грузия едины в своих инициативах по возвращению временно оккупированных территорий на площадках ведущих международных и региональных организаций.

Во время посещения Ингурского моста глава государства пообщался с представителями Мониторинговой миссии Евросоюза в Грузии.

По словам руководителя миссии Марека Щигела, работу пункта пропуска ограничили в связи с пандемией коронавируса. Из-за этого местные жители испытывали существенные трудности.

В частности, учителя школ не могли попасть домой. Теперь движение на мосту восстановили, и каждый пункт пропуска пересекают до 2 тыс. человек.

В то же время самопровозглашенные власти Абхазии и Южной Осетии отказывают миссии в допуске на контролируемую ими оккупированную территорию Грузии.

Президент заверил, что Украина и Грузия являются дружественными государствами и стратегическими партнерами, обоюдно поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга, поэтому намерены совместно работать для деоккупации своих территорий и реализации стремлений.