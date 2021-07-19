Президент України Володимир Зеленський відвідав Інгурський міст, який вважають єдиним пунктом пропуску в цьому регіоні.

Президент зазначив, що під час відвідання спостережного пункту Абастумані мав можливість побачити, як триває окупація частини суверенної території цієї країни.

– В Абхазії нарощується військова присутність РФ, порушуються права громадян, – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що Україна та Грузія єдині у своїх ініціативах з повернення тимчасово окупованих територій на майданчиках провідних міжнародних і регіональних організацій.

Під час відвідання Інгурського мосту глава Української держави поспілкувався з представниками Моніторингової місії Євросоюзу в Грузії.

За словами керівника місії Марека Щігела, робота пункту пропуску була обмежена у зв’язку з пандемією коронавірусу. Через це місцеві мешканці зазнавали суттєвих труднощів.

Зокрема, вчителі шкіл не мали змоги потрапити додому. Тепер рух через міст відновлено, і щодня цей пункт пропуску перетинають до 2 тис. осіб.

Водночас самопроголошені влади Абхазії та Південної Осетії відмовляють місії в допуску на контрольовану ними окуповану територію Грузії.

Президент запевнив, що Україна та Грузія є дружніми державами та стратегічними партнерами, які обопільно підтримують територіальну цілісність та суверенітет одна одної, тож спільно працюватимуть задля деокупації своїх територій та реалізації прагнень.