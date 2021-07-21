В пятницу, 23 июля, в Токио (Япония) состоится открытие Олимпийских игр-2020. Флаг Украины на соревнованиях будут нести опытные спортсмены — чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин.

Впервые в истории проведения Олимпиады знаменосцами национальных сборных станут сразу два человека — и мужчина, и женщина. Это одна из инициатив Международного олимпийского комитета для гендерного равенства. Кроме того, в этом году почти половина участников — женщины.

Для Елены Костевич это уже пятая Олимпиада в профессиональной карьере. В 2004 году на Олимпийских играх она получила золотую медаль, а в 2012 году стала бронзовым призером в Лондоне.

— Я всегда мечтала выполнить эту почетную миссию, — прокомментировала спортсменка.

41-летний Богдан Никишин проведет свой четвертый выступление на Олимпиаде. На его счету — ряд бронзовых медалей на европейский и мировых чемпионатах, а также золотая медаль на Чемпионате-2015 в Москве.

— Для меня большая честь нести флаг Украины. Очень благодарен спортсменам-коллегам за доверие и уважение, — заявил фехтовальщик.

Олимпийские игры будут проходить с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии коронавируса участники соревнований в разное время будут приезжать и уезжать из Олимпийской деревни. Вход зрителям запрещен.

В этом году сборная Украины будет выступать в составе 157 спортсменов. Какие шансы у Украины на Олимпиаде в Токио, смотрите в материале.

Фото: НОК