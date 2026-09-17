Россия заинтересована в проведении выборов в Украине, поскольку может использовать их для обострения политических споров и подрыва доверия к результатам голосования.

Такое мнение высказала председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

Почему Путин заинтересован в выборах в Украине

По словам Айвазовской, Владимир Путин рассматривает возможные выборы в Украине как возможность ослабить легитимность украинских институтов власти.

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– Владимир Путин как раз очень хочет выборов в Украине. Он прекрасно осознает, что это уникальное окно возможностей, чтобы максимально подорвать легитимность институтов власти, – заявила она в интервью РБК-Украина.

По мнению главы ОПОРЫ, Россия может попытаться создать условия, при которых избирательная кампания вызовет острые политические дискуссии, а общество не будет достаточно доверять результатам голосования.

Айвазовская, которая была участницей Минского процесса, отметила, что Россия и раньше рассматривала украинские выборы как инструмент влияния. По ее словам, до 2014 года РФ вкладывала значительные ресурсы в финансирование политических партий и СМИ.

Именно поэтому, подчеркнула она, Украина должна самостоятельно определить условия проведения первых послевоенных выборов и обеспечить не только сам процесс голосования, но и общественное доверие к его результатам.

Чем опасно электронное голосование

Айвазовская выступила категорически против введения электронного голосования на первых послевоенных выборах.

По ее оценке, такой формат создает для России возможности как для непосредственного вмешательства, в частности хакерских атак, так и для информационных кампаний с утверждениями о якобы массовых фальсификациях.

Даже без реального вмешательства подобная кампания, по словам главы ОПОРЫ, может подорвать репутацию избирательного процесса и доверие к его результатам.

Айвазовская также не считает приемлемым в нынешних условиях голосование по почте. Она объяснила это риском российских атак на украинскую почтовую инфраструктуру во время выборов.

Наиболее безопасным вариантом голосования председатель ОПОРЫ назвала классическое личное волеизъявление на избирательных участках.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов в стране во время войны невозможно из-за законодательных ограничений и рисков для безопасности.

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