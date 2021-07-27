Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак уходит в отставку. Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

— С должности уходит главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Это решение президента. Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге, профессионализме Руслана Хомчака. Но президент хочет видеть синергию между Министерством обороны и Вооруженными силами. Сейчас же мы видим наоборот конфликты, — отметил он.

Также Сергей Никифоров добавил, что глава государства благодарен Руслану Хомчаку за службу.

По словам пресс-секретаря президента, Руслан Хомчак после отставки перейдет на место первого секретаря СНБО. Соответственно с этой должности уходит действующий первый заместитель Михаил Коваль.

Руслан Хомчак занимал должность начальника Генерального штаба — главнокомандующего Вооруженных сил Украины с 2019 года.

А 27 марта 2020 года в связи с разделением должностей начальника Генерального штаба и главнокомандующего президент Украины подписал указ о назначении генерал-полковника Руслана Хомчака главнокомандующим ВСУ.