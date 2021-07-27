Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак йде у відставку. Про це під час брифінгу повідомив прес-секретар президента Сергій Никифоров.

– З посади йде головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Це рішення президента. Володимир Зеленський не сумнівається у патріотизмі, вірності присязі, фаховості Руслана Хомчака. Але президент хоче бачити синергію між Міністерством оборони та Збройними силами. Зараз же ми бачимо навпаки конфлікти, – зазначив він.

Також Сергій Никифоров додав, що глава держави вдячний Русланові Хомчаку за службу.

Руслан Хомчак обіймав посаду начальника Генерального штабу – головнокомандувача Збройних сил України з 2019 року.

А 27 березня 2020 року у зв’язку з поділом посад начальника Генерального штабу та головнокомандувача президент України підписав указ про призначення генерал-полковника Руслана Хомчака головнокомандувачем ЗСУ.