Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина
Наташа Тарчевська |

Крещение Киевской Руси: что вы знаете о принятии христианства (ТЕСТ)

Крещение Киевской Руси: что вы знаете о принятии христианства (ТЕСТ)

Более тысячи лет назад, в далеком 988 году Киевская Русь приняла христианство. Отныне этот праздник Украина ежегодно отмечает 28 июля.

Во времена средневековья фактор религии играл важную роль в становлении и, главное, признании государственности.

Многие историки убеждены, что именно принятие христианства позволило Руси заявить о себе как о великом и мощном европейском государстве.

Уже в XI веке Киевская Русь стала одним из самых влиятельных международных игроков на европейском континенте. Между тем до основания “третьего Рима” — Москвы — оставалось более 100 лет.

Ко Дню крещения Киевской Руси-Украины Факты ICTV предлагают пройти тест и узнать, насколько вы знакомы с нашей историей того периода.

Читайте
Крещение Руси-Украины. Как была восстановлена автокефалия ПЦУ

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка