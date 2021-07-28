Более тысячи лет назад, в далеком 988 году Киевская Русь приняла христианство. Отныне этот праздник Украина ежегодно отмечает 28 июля.

Во времена средневековья фактор религии играл важную роль в становлении и, главное, признании государственности.

Многие историки убеждены, что именно принятие христианства позволило Руси заявить о себе как о великом и мощном европейском государстве.

Уже в XI веке Киевская Русь стала одним из самых влиятельных международных игроков на европейском континенте. Между тем до основания “третьего Рима” — Москвы — оставалось более 100 лет.

Ко Дню крещения Киевской Руси-Украины Факты ICTV предлагают пройти тест и узнать, насколько вы знакомы с нашей историей того периода.