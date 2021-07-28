Більше тисячі років тому, у далекому 988 році Київська Русь прийняла християнство. Відтепер це свято Україна щороку відзначає 28 липня.

В часи середньовіччя фактор релігії відігравав вагому роль у становленні і, головне, визнанні державності.

Чимало істориків переконані, що саме прийняття християнства дозволило Русі заявити про себе як про велику і потужну європейську державу.

Вже в ХІ столітті Київська Русь стала одним з найвпливовіших міжнародних гравців на європейському континенті. Тим часом до заснування “третього Риму” – Москви – залишалося більше 100 років.

До Дня хрещення Київської Русі-України Факти ICTV пропонують пройти тест та дізнатись, наскільки ви знайомі з нашою історією того періоду.