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Факти / Україна
Наташа Тарчевська |

Хрещення Київської Русі: що ви знаєте про прийняття християнства (ТЕСТ)

Хрещення Київської Русі: що ви знаєте про прийняття християнства (ТЕСТ)

Більше тисячі років тому, у далекому 988 році Київська Русь прийняла християнство. Відтепер це свято Україна щороку відзначає 28 липня.

В часи середньовіччя фактор релігії відігравав вагому роль у становленні і, головне, визнанні державності.

Чимало істориків переконані, що саме прийняття християнства дозволило Русі заявити про себе як про велику і потужну європейську державу.

Вже в ХІ столітті Київська Русь стала одним з найвпливовіших міжнародних гравців на європейському континенті. Тим часом до заснування “третього Риму” – Москви – залишалося більше 100 років.

До Дня хрещення Київської Русі-України Факти ICTV пропонують пройти тест та дізнатись, наскільки ви знайомі з нашою історією того періоду.

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