Зеленский изменил дату празднования Дня молодежи в Украине

Президент Владимир Зеленский объявил в Украине День молодежи, который будут отмечать ежегодно 12 августа, в Международный день молодежи.

Документ вступает в силу с 1 января 2022 года.

— Глава государства подписал соответствующий указ № 333/2021 с целью поддержки стремления украинской молодежи к интеграции в европейское сообщество, утверждения ценностей демократии и свободы, а также учитывая инициативу молодежных организаций и движений, — говорится в сообщении ОП.

Указ президента от 22 июня 1994 О Дне молодежи утратил силу, согласно ему этот праздник отмечался в нашей стране ежегодно в последнее воскресенье июня.

День молодежи называют праздником творчества, вдохновения, энергии, знания и самоутверждения. Его считают особенным, потому что он объединяет всю молодежь мира.

История Дня молодежи началась еще в конце 1950-х годов. В 2021 году празднику исполняется 63 года.

В этот день принято поздравлять молодых людей — тех, от кого зависит будущее нашей страны и мира в целом.