Зеленський змінив дату святкування Дня молоді в Україні

Президент Володимир Зеленський установив в Україні День молоді, який відзначатимуть щороку 12 серпня, в Міжнародний день молоді.

Документ набирає чинності з 1 січня 2022 року.

– Глава держави підписав відповідний указ № 333/2021 з метою підтримки прагнення української молоді до інтеграції у європейську спільноту, утвердження цінностей демократії та свободи, а також ураховуючи ініціативу молодіжних організацій та рухів, – йдеться у повідомленні.

Указ президента від 22 червня 1994 року Про День молоді втратив свою чинність, відповідно до нього це свято відзначалося в нашій країні щороку в останню неділю червня.

День молоді називають святом творчості, натхнення, енергії, пізнання та самоствердження. Його вважають особливим, тому що він об’єднує всю молодь світу.

Історія Дня молоді почалася ще наприкінці 1950-х років. У 2021 році святу виповнюється 63 роки.

У цей день прийнято вітати молодих людей – тих, від кого залежить майбутнє нашої країни та світу в цілому. Також ви можете привітати всіх, кого вважаєте за потрібне.