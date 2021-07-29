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Факти / Україна
Абрамова Юлія |

Зеленський змінив дату святкування Дня молоді в Україні

день молоді

Президент Володимир Зеленський установив в Україні День молоді, який відзначатимуть щороку 12 серпня, в Міжнародний день молоді.

Документ набирає чинності з 1 січня 2022 року.

– Глава держави підписав відповідний указ № 333/2021 з метою підтримки прагнення української молоді до інтеграції у європейську спільноту, утвердження цінностей демократії та свободи, а також ураховуючи ініціативу молодіжних організацій та рухів, – йдеться у повідомленні.

Указ президента від 22 червня 1994 року Про День молоді втратив свою чинність, відповідно до нього це свято відзначалося в нашій країні щороку в останню неділю червня.

День молоді називають святом творчості, натхнення, енергії, пізнання та самоствердження. Його вважають особливим, тому що він об’єднує всю молодь світу.

Історія Дня молоді почалася ще наприкінці 1950-х років. У 2021 році святу виповнюється 63 роки.

У цей день прийнято вітати молодих людей – тих, від кого залежить майбутнє нашої країни та світу в цілому. Також ви можете привітати всіх, кого вважаєте за потрібне.

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День молоді 2021: найкращі привітання у листівках

Джерело: Офіс президента

Фото: Dreamstime

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