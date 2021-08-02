Дослідники надали кліматичний прогноз для України і світу на найближчі 50-100 років.

За повідомленням українських кліматологів, за останні 100 років середня температура повітря в Україні піднялася на 1,2 градуса. Це трохи більше ніж в середньому в світі, там підвищення становить 1,1 градуса.

Такі зміни відчуває на собі кожна людина.

– У нормі температура тіла людини 36,6. Додайте один градус і це вже 37,6. Тобто ви починаєте хворіти, – пояснює кліматолог Світлана Бойченко.

Вона додала, що кліматична система уже в стані захворювання, тому починає “видавати різні аномалії”.

Міжурядова група експертів з питань змін клімату розглядає три сценарії впливу глобального потепління, залежно від того, наскільки ефективно людство буде протидіяти змінам навколишнього середовища.

На думку експертів, до 2100 року середня температура на Землі зросте не більше ніж на 2-2,5 градуса.

Але зауважили, що цього року в Арктиці фіксували рекордну спеку (до +30) в травні. Тому не виключили, що можна очікувати до 10 градусів зростання.

Причому, що північніше, то швидше зростатиме температура повітря, застерігають кліматологи.

– За найгіршого сценарію в арктичних широтах температура зросте на 8-10 градусів. Збільшення середньої температури на один градус – це збільшення теплого періоду на 10 днів. Якщо ми говоримо про зростання на 10 градусів, полярне літо може збільшитись на 100 днів, – каже кліматолог Віра Балабух.

А це ще стрімкіше танення льодовиків та ще сильніше розбалансування атмосферної циркуляції, що буде видавати все більше аномалій, як-от морози та снігові замети десь в Іспанії або спека в арктичних широтах.

Як зміниться клімат в Україні в умовах глобального потепління

За найбільш імовірного сценарію, у найближчі 50-100 років клімат в Україні ставатиме все більш сухим, прогнозують спеціалісти.

Високотемпературні, сухі повітряні маси будуть надходити з колишніх степів Прикаспію, що перетворюються на пустелі й напівпустелі. Поступове опустелювання повзтиме з південного сходу України на північний захід.

Воно принесе спекотне, а головне сухе літо.

Зливи, що останнім часом спостерігаються в Україні, не зможуть врятувати її від сухого ґрунту.

– Для нормального живлення треба, щоб довго йшов затяжний, спокійний дощ. Ми про такі періоди вже забуваємо, – додає кліматолог.

Цьогорічні підтоплення в Одесі, Маріуполі та Львові – це лише початок. Ситуація може погіршитися, попереджає експерт.

Взимку також значно потеплішає, але через атмосферне розбалансування в Україну періодично надходитимуть аномальні похолодання з Арктики з сильним снігом і морозами.

– Такі температурні гойдалки будуть характерні для наступних періодів, – впевнена Бойченко.

Згодом зими практично зникнуть. Стабільний сніговий покрив стане минулим.

Слід очікувати більше аномальних явищ, каже заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів з питань європейської інтеграції Ірина Ставчук.

За її словами, тривалі теплові хвилі, пожежі, посухи, торнадо, буревії для України можуть стати нормою.

У найближчі 30-50 років Західна Україна стане аграрним регіоном країни

Президент Українського клубу аграрного бізнесу Алекс Ліссітса розповів, що зміни клімату відбуваються в країні навіть швидше, ніж прогнозували. Кількість опадів уже різко скоротилася, а ті, що є, випадають здебільшого взимку.

У 2020 році майже весь урожай на півдні знищила посуха, коли протягом 60 днів трималася спека – понад 30 градусів тепла.

Фактично вся смуга знаменитих українських чорноземів потрапляє в зону “ризикованого землеробства”.

– У майбутньому Україна не зможе вирощувати сою, важко буде вирощувати ріпак та кукурудзу, а це наша основна експортна культура, – розповів Ліссітса.

Цукровий буряк також під загрозою. Зміни клімату вже витісняють його на Західну Україну. Ця рослина любить вологу, не витримує нової спекотної й посушливої погоди влітку.

– Якщо раніше на території Львівської області та Прикарпаття ніхто не думав вирощувати цукровий буряк чи соняшник, то зараз ці культури виростають, – додав він.

У найближчі 30-50 років Західна Україна буде клондайком аграрного розвитку країни, вважає експерт.

Джерело: BBC News Україна