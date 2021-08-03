Схема на $150 млн в год: как требовали взятки у украинских моряков

Служба безопасности разоблачила схему вымогательства взяток у украинских моряков во время экзаменов для подтверждения квалификации.

Военные должны были каждые пять лет подтверждать квалификацию.

По предварительным оценкам, схема приносила организаторам по $150 млн в год.

— Схема заключалась в вымогательстве взяток у украинских моряков и была сопряжена со вмешательством в государственные информационные электронные ресурсы и похищением последних, — рассказал на брифинге начальник управления Департамента кибербезопасности Илья Витюк.

По преступному замыслу моряки каждые пять лет должны подтверждать квалификацию. Кроме того, их обязывали проходить процедуры первичного оформления диплома специалиста и повышения квалификации. Все необходимые действия происходили с помощью электронной системы.

— Создавались определенные преграды на разных этапах с момента регистрации в системе, дальнейшей подачи документов, записи на экзамен, его сдачи, — пояснил Витюк.

Он отметил, что было невозможно сдать экзамен даже при условии предоставления правильных ответов на все вопросы теста. То есть вмешивались и манипулировали в информационной системе.

Правоохранителям удалось сделать аудио и видеозаписи всех этапов осуществления схемы, однако самым сложным было найти серверы, на которых размещались информационные системы Государственного реестра документов моряка.

В конце 2019 года система полностью была перемещена на частные серверы.

Из-за этого владельцы серверов могли сделать что угодно с документами и шантажировать их владельцев.

По сообщению Минцифры, можно вернуть государству реестр документов моряков, который использовали в схемах на $150 млн в год

Государственный реестр документов моряков фактически попал в руки частных лиц. Если моряк пытался самостоятельно пройти тестирование и подтвердить свою квалификацию через личный кабинет, то ему создавали препятствия — задерживали сертификаты квалификации или искажали результаты тестирования.

Ранее получить нужные документы моряки могли только через специальных посредников, отмечают в Минцифры.

Именно они загружали документы в реестр, создавали положительный результат тестирования и подтверждали квалификацию. Моряку не нужно было проходить учебные курсы или медицинское обследование, а такие документы по переаттестации и дипломированию стоили им от 3 до 8000 долларов.

— В обновленных реестрах можно будет найти всю необходимую информацию о моряка — от документов об образовании и квалификационных документов в медицинских сертификатов. Все это можно будет сделать быстро, удобно и без коррупции, — отмечают в ведомстве.

Кроме того, уже проведены переговоры и продолжается процесс закупки Crew Evaluation System 6.0 — всемирно признанной системы компьютерного тестирования моряков. Это позволит сделать процесс оценки квалификации более прозрачным и убрать из него человеческий фактор и взятки.

Источник: Минцифры