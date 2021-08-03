Схема на $150 млн на рік: як вимагали хабарі в українських моряків

Служба безпеки викрила схему вимагання хабарів в українських моряків під час іспитів для підтвердження кваліфікації.

Військові мали кожних п’ять років підтверджувати кваліфікацію.

За попередніми оцінками, схема приносила організаторам по $150 млн на рік.

– Схема полягала у вимаганні хабарів в українських моряків та була поєднана з втручанням до державних інформаційних електронних ресурсів та викраденням останніх, — розповів під час брифінгу начальник управління Департаменту кібербезпеки Ілля Вітюк.

За злочинним задумом моряки кожні п’ять років мали підтверджувати кваліфікацію. Окрім того, вони повинні були проходять процедури первинного оформлення диплому спеціаліста та підвищення кваліфікації. Всі необхідні дії відбуваються за допомогою електронної системи.

– Було зроблено таким чином, що створювалися певні перепони на різних етапах з моменту реєстрації в системі, подальшої подачі документів, запису на іспит, його здачі, — пояснив Вітюк.

Він відзначив, що було неможливо скласти іспит навіть за умови надання правильних відповідей на всі запитання тесту. Тобто втручалися та маніпулювали в інформаційній системі.

Правоохоронцям вдалося зробити аудіо та відеозаписи усіх етапів здійснення схеми, однак найскладнішим було знайти сервери, на яких розміщувалися інформаційні системи Державного реєстру документів моряка.

Наприкінці 2019 року система повністю була переміщена на приватні сервери.

Через це власники серверів могли зробити що завгодно з документами та шантажувати їхніх власників.

За повідомленням Мінцифри, можна повернути державі реєстр документів моряків, який використовували у схемах на $150 млн на рік

Державний реєстр документів моряків фактично потрапив у руки приватних осіб. Якщо моряк намагався самостійно пройти тестування та підтвердити свою кваліфікацію через особистий кабінет, то йому створювали перешкоди — затримували сертифікати кваліфікації або спотворювали результати тестування.

Раніше отримати потрібні документи моряки могли тільки через спеціальних посередників, зазначають у Мінцифри.

Саме вони завантажували документи в реєстр, створювали позитивний результат тестування і підтверджували кваліфікацію. Моряку не потрібно було проходити навчальні курси чи медичне обстеження, а такі документи за переатестацію та дипломування коштували їм від 3 до 8 тисяч доларів.

– В оновлених реєстрах можна буде знайти всю необхідну інформацію про моряка — від документів про освіту та кваліфікаційних документів до медичних сертифікатів. Все це можна буде зробити швидко, зручно та без корупції, – зазначають у відомстві.

Крім того, вже проведені перемовини та триває процес закупки Crew Evaluation System 6.0 — всесвітньо визнаної системи комп’ютерного тестування моряків. Це дозволить зробити процес оцінки кваліфікації більш прозорим та прибрати з нього людський фактор та хабарі.

Джерело: Мінцифри