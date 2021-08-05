Офис генпрокурора рассекретит материалы дела об Иловайской трагедии

К седьмой годовщине Иловайской трагедии Офис генпрокурора готовится рассекретить материалы дела.
Такой информацией поделилась Ирина Венедиктова. По ее словам, работы над усовершенствованием сайта структуры продолжаются.
— На сайте Офиса генпрокурора появится соответствующий раздел, посвященный Иловайским событиям, где каждый сможет в любое время получить информацию о ходе и результатах следствия, а также ознакомиться с фотокопиями рассекреченных материалов. Общество должно знать правду, — написала генпрокурор.
Ходатайство о рассекречивании документов СБУ уже направила в Генштаб ВС Украины.
Также Ирина Венедиктова сообщила, что по состоянию на начало августа о подозрении сообщено:
- первому заместителю начальника Генерального штаба ВС РФ
- бывшему начальнику Главного управления Генерального штаба ВС РФ, который сейчас является заместителем Министра обороны РФ.
— Кроме того, на этой неделе к уголовной ответственности привлечены еще двое российских генералов, которым сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством, — написала генпрокурор.
Иловайская трагедия: детали расследования
Известно, что по делу уже было проведено две комиссионные военные судебные экспертизы. Участие в них приняли 20 ведущих военных специалистов и экспертов.
Сейчас идет третья комиссионная экспертиза: она касается соответствия руководящим документам действий военных должностных лиц при планировании и непосредственного выхода из окружения подразделений сил АТО и добровольческих батальонов.
Для установления обстоятельств Иловайской трагедии с начала расследование Украины провела более полутысячи судебно-медицинских экспертиз.
Все материалы по совершенным военным преступлениям также переданы в Офис прокурора Международного уголовного суда.
Источник: Ирина Венедиктова