Офіс генпрокурора розсекретить матеріали справи про Іловайську трагедію

До сьомих роковин Іловайської трагедії Офіс генпрокурора готується розсекретити матеріали справи.

Такою інформацією поділилася Ірина Венедіктова. За її словами, роботи над удосконаленням сайту структури тривають.

– На сайті Офісу генпрокурора з’явиться відповідний розділ, присвячений Іловайським подіям, де кожен зможе в будь-який час отримати інформацію про перебіг та результати слідства, а також ознайомитися із фотокопіями розсекречених матеріалів. Суспільство має знати правду, – написала генпрокурор.

Клопотання про розсекречення документів СБУ вже скерувала до Генштабу ЗС України.

Також Ірина Венедіктова повідомила, що станом на початок серпня про підозру повідомлено:

першому заступнику начальника Генерального штабу ЗС РФ

колишньому начальнику Головного управління Генерального штабу ЗС РФ, який наразі є заступником Міністра оборони РФ.

– Крім того, цього тижня до кримінальної відповідальності притягнуто ще двох російських генералів, яким повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, веденні агресивної війни та порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством, – написала генпрокурор.

Іловайська трагедія: деталі розслідування

Відомо, що у справі вже було проведено третя комісійні військові судові експертизи. Участь у них взяли 20 провідних військових фахівців та експертів.

Зараз триває третя комісійна експертиза: вона стосується відповідності керівним документам дій військових службових осіб під час планування і безпосереднього виходу з оточення підрозділів сил АТО і добровольчих батальйонів.

Для встановлення обставин Іловайської трагедії з початку розслідування Україна провела понад півтисячі судово-медичних експертиз.

Усі матеріали щодо вчиненя воєнних злочинів передано також до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду.

Джерело: Ірина Венедіктова