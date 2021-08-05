В четверг, 5 августа, некоторые СМИ начали распространять информацию о том, что начальник полиции Киева Андрей Крищенко подал в отставку.

В то же время в самой полиции города опровергли информацию об увольнении Крищенко с должности начальника столичной полиции.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источник в Отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

Так, в полиции заявили, что пока они такой информацией не владеют.

Однако, как сообщает издание, ссылаясь на источник, в Министерстве внутренних дел сказали, что ранее такой вопрос обсуждался.

Что известно об Андрее Крищенко

Крищенко родом из Николаевской области, ему 48 лет. В органах МВД он работает с 1992 года.

С декабря 2015 года Крищенко возглавляет ГУНП в Киеве. Также он заместитель главы Национальной полиции Украины.

14 апреля 2014 года был одним из тех, кто оборонял здание Горловского управления милиции при попытках захвата его боевиками РФ.

К апрелю 2014 года возглавлял подразделение Кировоградского управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП).

Кадровые перестановки в МВД

15 июля 2021 года нардепы отправили в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Его место 16 июля занял Денис Монастырский (бывший председатель парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности).

Впоследствии 4 августа Кабмин принял решение об увольнении Антона Геращенко с должности заместителя главы МВД. На этой должности он был с сентября 2019 года.

В то же время правительство назначило новых заместителей — Богдана Драпятого и Мэри Акопян.

Фото: Андрей Крищенко