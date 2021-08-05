У четвер, 5 серпня, деякі ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що очільник поліції Києва Андрій Крищенко подав у відставку.

Водночас у самій поліції міста спростували інформацію щодо звільнення Крищенка з посади начальника столичної поліції.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на джерело у Відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у місті Києві.

Так, у поліції заявили, що наразі вони такої інформації не мають.

Однак, як зазначає видання, посилаючись на джерело, в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що раніше таке питання обговорювалося.

Що відомо про Андрія Крищенка

Крищенко родом з Миколаївської області, йому 48 років. В органах МВС він працює з 1992 року.

Із грудня 2015 року Крищенко очолює ГУНП у Києві. Також він заступник глави Національної поліції України.

14 квітня 2014 року був одним з тих, хто обороняв будівлю Горлівського управління міліції під час спроб захоплення її бойовиками РФ.

До квітня 2014-го очолював підрозділ Кіровоградського управління боротьби з організованою злочинністю (УБОЗ).

Кадрові перестановки в МВС

15 липня 2021 року нардепи відправили у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Його місце 16 липня зайняв Денис Монастирський (колишній голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності).

Згодом 4 серпня Кабмін ухвалив рішення про звільнення Антона Геращенка з посади заступника глави МВС. На цій посаді він був із вересня 2019 року.

Водночас уряд призначив нових заступників – Богдана Драп’ятого та Мері Акопян.

Фото: Андрій Крищенко