У четвер, 5 серпня, деякі ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що очільник поліції Києва Андрій Крищенко подав у відставку.
Водночас у самій поліції міста спростували інформацію щодо звільнення Крищенка з посади начальника столичної поліції.
Про це повідомляє УНІАН з посиланням на джерело у Відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у місті Києві.
Так, у поліції заявили, що наразі вони такої інформації не мають.
Однак, як зазначає видання, посилаючись на джерело, в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що раніше таке питання обговорювалося.
Що відомо про Андрія Крищенка
Крищенко родом з Миколаївської області, йому 48 років. В органах МВС він працює з 1992 року.
Із грудня 2015 року Крищенко очолює ГУНП у Києві. Також він заступник глави Національної поліції України.
14 квітня 2014 року був одним з тих, хто обороняв будівлю Горлівського управління міліції під час спроб захоплення її бойовиками РФ.
До квітня 2014-го очолював підрозділ Кіровоградського управління боротьби з організованою злочинністю (УБОЗ).
Кадрові перестановки в МВС
15 липня 2021 року нардепи відправили у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Його місце 16 липня зайняв Денис Монастирський (колишній голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності).
Згодом 4 серпня Кабмін ухвалив рішення про звільнення Антона Геращенка з посади заступника глави МВС. На цій посаді він був із вересня 2019 року.
Водночас уряд призначив нових заступників – Богдана Драп’ятого та Мері Акопян.
Фото: Андрій Крищенко