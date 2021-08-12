Погода осенью 2021 года в Украине не будет напоминать лето, как прошлогодний сентябрь. Относительно теплыми будут первая половина сентября и несколько дней в октябре.

Первые заморозки украинцы почувствуют уже в конце второго месяца осени. А в ноябре начнутся морозы и, возможно, даже выпадет снег.

– 1 сентября, в День знаний, будет сухо и относительно тепло. Температура воздуха составит +18°, а на Юге даже на четыре градуса выше – до +22°, – говорит в комментарии Фактам ICTV народный синоптик Леонид Горбань.

2-3 сентября столбики термометров местами могут показать до +24-26°.

Последние теплые дни в сентябре будут 13-14 сентября – до +26-27°. А уже с 15 сентября постепенно будет становиться прохладнее.

Дождей в сентябре следует ждать 5, 7, 11, 18 и 21 сентября. 22 сентября, по крайней мере в центральной части страны, пройдет мощный ливень. Предполагается, что в этот день выпадет 12-17 мм осадков.

В южных регионах температура воздуха в сентябре постепенно будет снижаться от +31-33° до +18-20°.

Октябрь в Украине начнется с довольно низких температур – +7-8°. Однако уже 10-17 октября станет +12-13°. Теплее всего будет 12 октября. Тогда столбики термометров могут подняться до +19-21°.

Ночью 18 октября температура воздуха резко снизится до +1-+3°.

Порадует погода теплом еще 21 октября. В этот день ожидается +15-17°, после чего температура резко упадет до +5°.

Первые ночные заморозки будут 25 октября – до -3-5°. Дожди возможны 5, 6, 10, 20, 22 и 26 октября.

– Прогноз на последний месяц осени еще может измениться, но могу сказать, что морозы ориентировочно начнутся 17 ноября. Тогда может выпасть и снег. Зима же, по предварительным подсчетам, будет красивой – довольно снежной, морозной, но без аномальных температур, – прогнозирует Леонид Горбань.

А пока украинцы наслаждаются последними летними днями. Приближение осени станет ощутимо уже 15 августа. Именно в этот день жара начнет постепенно отступать и к концу месяца столбики термометров опустятся до отметки +21-23°.