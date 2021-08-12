Погода восени 2021 року в Україні не нагадуватиме літо, як минулорічний вересень. Відносно теплими будуть перша половина вересня й кілька днів у жовтні.

Перші заморозки українці відчують вже наприкінці другого місяця осені. А в листопаді почнуться морози й, можливо, навіть випаде сніг.

– 1 вересня, у День знань, буде сухо та відносно тепло. Температура повітря становитиме +18°, а на Півдні навіть на чотири градуси вище – до +22°, – говорить у коментарі Фактам ICTV народний синоптик Леонід Горбань.

2-3 вересня стовпчики термометрів подекуди можуть показати до +24-26°.

Останні теплі дні у вересні будуть 13-14 вересня – до +26-27°. А вже з 15 вересня поступово ставатиме прохолодніше.

Дощів у вересні слід чекати 5, 7, 11, 18 та 21 вересня. 22 вересня, принаймні в центральній частині країни, пройде потужна злива. Передбачається, що цього дня випаде 12-17 мм опадів.

У південних регіонах температура повітря у вересні поступово знижуватиметься від +31-33° до +18-20°.

Жовтень в Україні почнеться із доволі низьких температур – +7-8°. Однак вже 10-17 жовтня стане +12-13°. Найтепліше буде 12 жовтня. Тоді стовпчики термометрів можуть піднятись до +19-21°.

Уночі 18 жовтня температура повітря різко знизиться до +1-+3°.

Порадує погода теплом ще 21 жовтня. Цього дня очікується +15-17°, після чого температура різко впаде до +5°.

Перші нічні заморозки будуть 25 жовтня – до -3-5°. Дощі можливі 5, 6, 10, 20, 22 та 26 жовтня.

– Прогноз на останній місяць осені ще може змінитися, але можу сказати, що морози орієнтовно почнуться 17 листопада. Тоді може випасти й сніг. Зима ж, за попередніми підрахунками, буде красивою – доволі сніжною, морозною, але без аномальних температур, – прогнозує Леонід Горбань.

А поки українці насолоджуються останніми літніми днями. Наближення осені стане відчутно вже 15 серпня. Саме цього дня спека почне поступово відступати й до кінця місяця стовпчики термометрів опустяться до позначки +21-23°.