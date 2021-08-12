СБУ задержала российского шпиона, который сливал данные о ВСУ — ВИДЕО

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и задержала вражеского агента Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России.

Следователи установили, что шпион временно проживал на территории Украины по заданию российских спецслужб.

Преступник периодически ездил в зону ООС на востоке Украины и собирал там разведывательную информацию за которую получал денежное вознаграждение от страны-агрессора.

Спецслужбы РФ интересовали данные про новейшие образцы оружия ВСУ в районе проведения ООС и военной техники, места их дислокации и количество личного состава украинской армии.

Правоохранители задержали шпиона во время совершения преступления — он передавал военные сведения представителю спецслужб РФ по электронным каналам связи.

Сейчас злоумышленнику сообщили подозрение по ч. 1 ст. 258-3 об участии в деятельности террористической организации и взяли под стражу по решению суда.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от восьми до 15 лет с конфискацией имущества или без нее.

Также продолжается решение вопроса об объявлении еще одного подозрения — за шпионаж.

По этой статье вор может получить до 15 лет тюрьмы.