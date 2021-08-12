СБУ затримала російського шпигуна, який зливав дані про ЗСУ – ВІДЕО

Контррозвідка Служби безпеки України викрила та затримала ворожого агента Головного розвідувального управління Генерального Штабу Збройних Сил Росії.

Слідчі встановили, що шпигун тимчасово проживав на території України за завданням російських спецслужб.

Злочинець періодично їздив у зону ООС на сході України та збирав там розвідувальну інформацію за яку отримував грошову винагороду від країни-агресора.

Спецслужби РФ цікавили дані про новітні зразки зброї ЗСУ у районі проведення ООС та військової техніки, місця їх дислокації та кількість особового складу української армії.

Правоохоронці затримали шпигуна під час скоєння злочину – він передавав військові відомості представнику спецслужб РФ електронними каналами зв’язку.

Наразі зловмиснику повідомили підозру за ч. 1 ст. 258-3 про участь у діяльності терористичної організації та взяли під варту за рішенням суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від восьми до 15 років з конфіскацією майна або без неї.

Також триває вирішення питання про оголошення ще однієї підозри – за шпигунство.

За цією статтею злодій може отримати до 15 років в’язниці.