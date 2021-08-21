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Факты / Украина
Абрамова Юлія |

В Киеве встретили баржу с херсонскими арбузами

В Киеве встретили баржу с херсонскими арбузами

В столицу прибыла баржа из Херсонской области, которая привезла 300 тонн арбузов.

Бахчевые в Киев доставило судно Нибулон.

Судно плыло из Херсона 8 дней, с 13 августа. Это пятое путешествие арбузов с юга Украины по Днепру.

— Накануне 30-летнего юбилея Дня Независимости Украины буксир Нодар Чантурия с несамоходных судном NBL-003 доставили в пункт назначения 300 тонн спелых арбузов, собранных на полях Херсонской области для киевлян и гостей столицы, — сообщили в компании-отправителе.

С сегодняшнего дня арбузы появятся на полках магазинов Киева.

На Херсонщине прогнозируют снижение стоимости бахчевых, чтобы распродать урожай.

Из-за жары арбузы горят на солнце в прямом смысле.

Источник: Нибулон

Фото: Нибулон

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