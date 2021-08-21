У Києві зустріли баржу з херсонськими кавунами

До столиці прибула баржа з Херсонської області, що привеза 300 тонн кавунів.
Баштани напередодні доставило судно Нібулон до філії своєї компанії.
Судно пливло з Херсона 8 днів, із 13 серпня. Це п’ята подорож кавунів Дніпром з півдня України.
– Напередодні 30-річного ювілею Дня Незалежності України буксир Нодар Чантурія з несамохідних судном NBL-003 доставили в пункт призначення 300 тонн стиглих кавунів, зібраних на полях Херсонської області для киян і гостей столиці, – повідомили у компанії-відправнику.
Відсьогодні кавуни з’являться на полицях магазинів Києва.
На Херсонщині прогнозують зниження вартості кавунів, щоби продати урожай.
Через спеку кавуни горять на сонці у прямому сенсі.
Джерело: Нібулон
Фото: Нібулон