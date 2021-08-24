24 августа Украина отмечает 30-летие независимости. Главным событием является праздничный военный парад, который проходит на Крещатике и Майдане Независимости в Киеве.

В параде ко Дню Независимости Украины 2021 года принимают участие военнослужащие ВСУ, военная авиация, различное вооружение и техника. Онлайн-трансляцию смотрите на Фактах ICTV.

Современные образцы оружия и техники украинской армии можно посмотреть на Михайловской площади и Владимирском проезде.

А на Днепре – полюбоваться торжественным прохождением катеров, пролетом авиации, а также воздушным и морским показами вооружения и военной техники.

Финалом парада в Киеве станет артиллерийский салют.

Ограничение движения транспорта

В связи с парадом и другими праздничными мероприятиями, с 6.00 до 12.00 временно перекроют Большую Васильковскую – от Лыбидской площади до Крещатика.

До 16.00 также буде ограничено движение на Крещатике, ул. Михайловской (от Владимирской до Майдана Независимости), ул. Грушевского, Владимирском спуске, Петровской аллее и Парковой дороге.